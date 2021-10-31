Hekimoğlu Trabzon: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin 10'uncu haftasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'a 2-0 yenildi.

Serik Belediyespor ile Hekimoğlu Trabzon, ligin 10'uncu hafta maçında, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 50'nci dakikasında gelişen Hekimoğlu atağında Serik Belediyespor kalecisi İsmail Cengiz rakip oyuncuya yaptığı kusurlu hareket nedeniyle orta hakem tarafından doğrudan kırmızı kart gösterilerek oyun dışı kaldı. Yerine kaleci İbrahim Demir girdi. Maçın 59'uncu dakikasında gelişen Hekimoğlu atağını ceza sahası dışında kaleci İbrahim sakatlanıp yerde yatarken tüm futbolcuların durakladığı anda Mustafa Ethem Erboğa'nın orta sahadan attığı şut boş kaleye girince hakem orta noktayı gösterdi. Golün ardından sahada bir süre gerginlik yaşandı Maçın 69'uncu dakikasında gelişen Hekimoğlu atağında topla buluşan Halil İbrahim Tuna topu filelerle buluşturunca Hekimoğlu 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Hekimoğlu Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.