Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı - Haberler Spor
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Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Hande Baladın, Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile İstanbul'da buluşarak boğaz turu yaptı.

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Hande Baladın, Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile İstanbul'da buluşarak boğaz turu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla Ortaköy'de Red Bull Racers oyununu oynadıktan sonra İstanbul turuna çıkan Gasly, Türkiye GP öncesinde Tsunoda ile birlikte Boğaz'ı da tekne ile gezdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliği elinde bulunduran ve şampiyonluğun en büyük favorisi Toprak Razgatlıoğlu ve Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Red Bull sporcusu Hande Baladın, yıldız pilotları Boğaz'da yemekte ağırladı.

Boğaz turunun ardından konuşan Gasly, "Geçen yıl Project Istanbulls kapsamında köprüde donut yapmıştım ve bu yıl köprünün altından geçiyorum, İstanbul her açıdan güzel bir şehir." ifadelerini kullandı.

İlk kez Türkiye'de yarışacak olan Yuki Tsunoda ise "Red Bull Türkiye'nin başarılı sporcuları Toprak ve Hande ile tanışmak bir zevkti. Şehir, misafirperverlik, yemek ve her şey mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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