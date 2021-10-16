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Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

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Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, Giresunspor deplasmanında 11. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahasına doğru girmek üzere olan Diabate, Boyd'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Erkan Özdamar, direkt kırmızı kartını gösterdi. Özdamar'ın bu kararı sonrası ortalık karıştı. Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu sert itirazlar yaptı, o da sarı kart gördü.

Süper Lig'de belki de haftanın en çok tartışılacak kararı Giresun ile Rizespor arasındaki maçta verildi. Erkan Özdamar, Rize'den Tyler Boyd'u 11. dakikada oyun dışı bıraktı.

Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

SON OYUNCU TARTIŞMASI

Ceza sahasına girmek üzere olan Diabate, Boyd'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak çaprazdan koşan Rize'den ve Giresun'dan birer futbolcu vardı. Özdamar, VAR'a danışma ihtiyacı dahi duymadı. Yoğun itiraz eden Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu da sarı kartla cezalandırıldı.

Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

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