Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı
Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, Giresunspor deplasmanında 11. dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahasına doğru girmek üzere olan Diabate, Boyd'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Erkan Özdamar, direkt kırmızı kartını gösterdi. Özdamar'ın bu kararı sonrası ortalık karıştı. Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu sert itirazlar yaptı, o da sarı kart gördü.
Süper Lig'de belki de haftanın en çok tartışılacak kararı Giresun ile Rizespor arasındaki maçta verildi. Erkan Özdamar, Rize'den Tyler Boyd'u 11. dakikada oyun dışı bıraktı.
SON OYUNCU TARTIŞMASI
Ceza sahasına girmek üzere olan Diabate, Boyd'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak çaprazdan koşan Rize'den ve Giresun'dan birer futbolcu vardı. Özdamar, VAR'a danışma ihtiyacı dahi duymadı. Yoğun itiraz eden Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu da sarı kartla cezalandırıldı.
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