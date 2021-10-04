Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu iddiası - Haberler Spor
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Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu iddiası

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Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu iddiası

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede serbest kalma bedelinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir sezondan fazla tutabilirsek ne ala. Dünya çapında bir oyuncu. 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler" diyerek iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedelinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında konuştu. Güney Koreli stoperin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayan Koç, "Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor, görüyorsunuz" dedi. Ali Koç, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddialarını yalanladı.

"ALABİLİYORLARSA GELSİNLER"

Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" açıklamasında bulundu.

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"Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu iddiası"
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"Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede serbest kalma bedelinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir sezondan fazla tutabilirsek ne ala. Dünya çapında bir oyuncu. 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler" diyerek iddiaları yalanladı."

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Haber: Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 9 milyon euro olduğu iddiası - Haberler Spor
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