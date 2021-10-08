Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri - Haberler Spor
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Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri

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Lionel Messi'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olması bomba etkisi yaratmıştı. Yaşanan ayrılık Katalan devinin taraftarlarını gözyaşlarına boğarken, başkan Laporta'nın yeni açıklaması bu üzüntüyü adeta ikiye katladı. Laporta, Messi'nin parayı seçtiğini ima ederken, "Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum" dedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'nin ayrılık süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldızın para almadan bile takımda oynayabileceğini düşünen Laporta, ancak sürecin düşündüğü gibi gitmediğini söyledi.

"HER ŞEYE RAĞMEN ONA KIZAMIYORUM"

Joan Laporta yaptığı açıklamada, " Lionel Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum" dedi.

Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri
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