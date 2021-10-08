Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'nin ayrılık süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldızın para almadan bile takımda oynayabileceğini düşünen Laporta, ancak sürecin düşündüğü gibi gitmediğini söyledi.

"HER ŞEYE RAĞMEN ONA KIZAMIYORUM"

Joan Laporta yaptığı açıklamada, " Lionel Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum" dedi.

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