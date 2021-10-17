Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı - Haberler Spor
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Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı

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Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla yendi. 51'de Yusuf Erdoğan perdeyi açtı. 68'de Jahovic eşitledi. 87'de ise Tijanic müthiş golüyle Göztepe'ye galibiyeti getirdi. Göztepe 4 hafta sonra nefes aldı.

Süper Lig'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Göztepe arasındaki maç nefes kesti. Göztepe 4 maç aranın ardından kazanmayı başardı. Kasımpaşa ise tam 6 haftadır galip gelemiyor. Maçta 51'de perdeyi Yusuf açtı ama Göztepe pes etmedi.

TJANİC'TEN MÜTHİŞ GOL

Göztepe'de 68'de Jahovic sahneye çıktı. Bu golden sonra karşılıklı ataklar oldu, Göztepe sonucu aldı. Göztepe'de kornerden dönen topa ceza sahası dışından vuran Tjanic, galibiyet golünü attı. Böylece Göztepe'nin zafer hasretine son verdi.

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