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Görenler gözlerine inanamadı! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı

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Sezon başı F.Bahçe'den Antwerp'e giden Samatta, dün rakip olarak Kadıköy'e geldi. Samatta, maçın 3. dakikasında Fenerbahçe ağlarını sarstı ama bu gol takımının hanesine eklenmedi. Stattaki dev tabelada gol, Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı. Stadyumdakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi D Grubu'nda, Belçika ekibi Antwerp'le evinde 2-2 berabere kaldı. Rakibin ilk golünü eski Fenerbahçeli Mbwana Samatta kaydetti. Samatta'nın golünü hazırlayan isim de Michael Frey'di. Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcularının yaptıklarının şaşkınlığını yaşarken bir tuhaf olay da skorboardda oldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı

GOL FENERBAHÇE'NİN

Samatta'nın gol anonsu yapıldı, Tanzanyalı oyuncu da bir sevinç yaşamadı. F.Bahçe'de gol hasreti çeken Samatta'nın rakip olarak attığı golün şaşkınlığı yaşanırken, bir tuhaf olay daha yaşandı. Samatta'nın attığı gol Fenerbahçe'nin hanesine eklendi. Dev ekrandaki bu hata stattaki leri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada da bu olay çok konuşuldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
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Yorumlar (1)
kadir bedir :bunlar alışık şeyler daha öncede kendilerini şampiyon sanıp sevinmediler mi :))))
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