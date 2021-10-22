Görenler gözlerine inanamadı! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı

Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi D Grubu'nda, Belçika ekibi Antwerp'le evinde 2-2 berabere kaldı. Rakibin ilk golünü eski Fenerbahçeli Mbwana Samatta kaydetti. Samatta'nın golünü hazırlayan isim de Michael Frey'di. Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcularının yaptıklarının şaşkınlığını yaşarken bir tuhaf olay da skorboardda oldu.

GOL FENERBAHÇE'NİN

Samatta'nın gol anonsu yapıldı, Tanzanyalı oyuncu da bir sevinç yaşamadı. F.Bahçe'de gol hasreti çeken Samatta'nın rakip olarak attığı golün şaşkınlığı yaşanırken, bir tuhaf olay daha yaşandı. Samatta'nın attığı gol Fenerbahçe'nin hanesine eklendi. Dev ekrandaki bu hata stattaki leri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada da bu olay çok konuşuldu.

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