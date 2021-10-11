Gölpazarı'nda voleybol turnuvası düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor salonunda organize edilen turnuvaya, kamu kurum ve kuruluşlardan oluşan 6 takım katıldı.

Turnuvada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, İlçe Jandarma Komutanlığı ikinci, Açık Ceza İnfaz Kurumu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer tarafından kupaları verildi.