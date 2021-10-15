Göksel Gümüşdağ: '2 takım da güzel bir maç izletti' - Haberler Spor
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Göksel Gümüşdağ: "2 takım da güzel bir maç izletti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göksel Gümüşdağ:

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. İki takımın da oldukça iyi performans sergilediğini söyleyen Gümüşdağ, maçın hakeminin ise tam tersi şekilde silik bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup eden Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzleyenler açısından güzel bir karşılaşma olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "İki takım da iyi oynadı. Seyredenler açısından seviye oldukça yüksekti. İki takımı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Başakşehir, takım olarak çok iyi bir takım ama bazen futbolda terslikler olabiliyor. Bunu yaşadık ama en kısa sürede döneceğini de biliyorduk. Bu maçta galibiyetle başladık. Hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a da salı günü Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadelede başarılar diliyorum. Kalbimiz, gönlümüz bütün Türkiye gibi onlarla. İnşallah galibiyet alırlar, onlara başarılar diliyorum. Sözlerine başlarken iki takımın yüksek seviyede oynadığı ve güzel performans sergilediği bir oyun dedim. Ama hakemin de çok düşük seviyede performans gösterdiği bir maç oldu. Silik bir yönetim sergiledi. Bunu söyleyebilirim, galip geldiğimiz için bunu söyleyebilirim. Maçın kalitesinin altında bir performans sergiledi ve kötü performansıyla da maçın önüne geçti. Kulüpler Birliği ve TFF ortak bir çalışma yaptılar. MHK Başkanı'na güveniyoruz ama yetmiyor. Bu performansın MHK sisteminin yapısının tekrar değerlendirilmesi için bir mutabakatımız var. Bu hakemin, bu maçta kaç puan aldığını ya da alacağını bilemiyorum. Bu performansların karşılığında gözlemciler tarafından verilen puanlar kamuoyuyla paylaşılmalı. İngiltere'de bunun örneği var. Premier Lig'de yapıyorlar. Premier Lig, Bundesliga, Serie A'nın hakem sistemi incelenmeli. Böyle bir kararımız da var ve inşallah en yakın zamanda buna geçiş yaparız. Baktığınız zaman iki takım da izleyenlere çok güzel bir maç seyrettirdi. İnanıyorum ki Başakşehir de eski havasını bulur ve devam eder" diye konuştu.

"Hocadan da takımdan da memnunum"

Emre Belözoğlu'nun ilk maçında aldığı galibiyeti yorumlayan Göksel Gümüşdağ, "6 hafta mağlup olan bir takım var ve bir yerde patlamaya ihtiyacımız vardı, bunu yaşadık. Emre bu takımın içinde kaptanlık yapmış ve takımı tanıyan birisi. Oyuncularımızın kalitesi de belli. İnanıyoruz ki en yakın zamanda daha iyi bir yere doğru gideriz. Ben hocanın da takımın da performansından memnunum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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