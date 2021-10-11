Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından çıkış çalışması yaptı.

Başkan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanın sonunda futbolculara baklava ikram etti.