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Galatasaray NEF: 81-95

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray NEF: 81-95

SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Ali Şakacı (xx), Murat Ciner (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Aldridge (xx) 8, Conger (xx) 9, Foreman (xxx) 16, Nusret (xx) 11, Ramirez (xxx) 26, Planinic (x) 2, Sinan (x), Erol Can (xx) 9, Ömer Yasir (x), Boran (x)GALATASARAY NEF: Purcell (xxx) 21,...

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Ali Şakacı (xx), Murat Ciner (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Aldridge (xx) 8, Conger (xx) 9, Foreman (xxx) 16, Nusret (xx) 11, Ramirez (xxx) 26, Planinic (x) 2, Sinan (x), Erol Can (xx) 9, Ömer Yasir (x), Boran (x)

GALATASARAY NEF: Purcell (xxx) 21, Blackshear (xxx) 19, Trimble (xxx) 16, Bost (xxx) 15, Ege (xx), Sadık Emir (xxx) 11, Kravish (xx) 6, Rıdvan (x), Okben (xx) 6, Eray (x) 1

1. PERİYOT: 25-27

İLK YARI: 43-53

3. PERİYOT: 63-73

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 0'la başlayan Aliağa Petkimspor, üst üste 3'üncü yenilgisini evinde Galatasaray NEF'e 95-81 mağlup olarak aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekipten Purcell 21, Blackshear 19 sayıyla oynarken, Petkimspor'a maçın en skorer ismi olan Ramirez'in 26 sayısı yetmedi. Bu skorla Galatasaray, 3 haftada 2'nci galibiyetini elde etti.

Galatasaray'ın Purcell, Petkimspor'un Ramirez'le etkili olduğu, karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk periyodu sarı-kırmızılılardan Trimble'ın son saniye sayısıyla 27-25 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyup farkı 13 sayıya kadar taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 53-43 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle girildi. Tarafların 20'şer sayı ürettiği üçüncü periyot 73-63 Galatasaray lehine bitti. Son periyotta Petkimspor'un çabası farkı kapatmaya yetmeyince Galatasaray salondan 95-81 galip ayrıldı.


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Haber: Galatasaray NEF: 81-95 - Haberler Spor
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