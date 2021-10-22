Galatasaray'ın puanları da yetmiyor! Büyük tehlike kapıya dayandı - Haberler Spor
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Galatasaray'ın puanları da yetmiyor! Büyük tehlike kapıya dayandı

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Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılmamız için 15. sıraya yerleşmemiz gerekiyor. 19. sıradaki Türkiye, puanını 24,500 yaparak 15. sıradaki 24,900 puanlı Hırvatistan'la makası biraz daha daralttı. Arada Yunanistan, Çekya gibi dişli ülkeler var. Takımlarımız beklenen puanları toplayamazsa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hayal olacak.

Uefa organizasyonlarında bu sezon tek parıldayan takım Galatasaray. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde grubunda 3 maçta 7 puan topladı, kalesinde gol görmedi. Galatasaray'ın zaferleri ülke puanına olumlu yansıdı. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den beklenen katkı halen gelmedi.

BİRAZ DAHA YAKLAŞTIK

19. sırada olan ülkemizin puanı 24,500 oldu. 15. sıradaki Hırvatistan'ın puanı 24,900. 16. sırada Yunanistan, 17'de Güne Kıbrıs ve 18'de Çekya var. Bu ülkelerle de aramızdaki fark fazla değil. Ancak üç takımımızın da başarılı sonuçlar alması gerekiyor. Aradaki ülke takımları da başarılı sonuçlar alıyor.

Galatasaray'ın galibiyeti ilaç gibi geldi ama yetmez! Makası biraz daha daralttık

AVRUPA LİGİ'NE TAKIM GÖNDEREMEYİZ

Eğer bu sezonu ilk 15 içinde bitiremezsek 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne gruplara değil, play-off turuna 1 takım, Avrupa Ligi'ne 0 takım ve Konferans Ligi'ne 3 takım göndereceğiz.

Galatasaray'ın puanları da yetmiyor! Büyük tehlike kapıya dayandı
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Yorumlar (3)
Çınar Saraç:Beşiktaş sıfır çeker Fenerbahçe konferans liginden devam eder Galatasaray çeyrek final görür
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :6s nin kendine faydası yok Ülke puanına ne yapacak
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kadir bedir :kardeşim Gs daha ne yapsın.. Trabzon Sivas erken havlu attı Bjk hadi gruptan çıkmayı bir kenara bıraktım sıfır çekmezse bari, Fb bu kolay gruptan lider çıkar diyenler nerede, çıkıp çıkmayacağı muamma.
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