Galatasaray'ın puanları da yetmiyor! Büyük tehlike kapıya dayandı

Uefa organizasyonlarında bu sezon tek parıldayan takım Galatasaray. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde grubunda 3 maçta 7 puan topladı, kalesinde gol görmedi. Galatasaray'ın zaferleri ülke puanına olumlu yansıdı. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den beklenen katkı halen gelmedi.

BİRAZ DAHA YAKLAŞTIK

19. sırada olan ülkemizin puanı 24,500 oldu. 15. sıradaki Hırvatistan'ın puanı 24,900. 16. sırada Yunanistan, 17'de Güne Kıbrıs ve 18'de Çekya var. Bu ülkelerle de aramızdaki fark fazla değil. Ancak üç takımımızın da başarılı sonuçlar alması gerekiyor. Aradaki ülke takımları da başarılı sonuçlar alıyor.

AVRUPA LİGİ'NE TAKIM GÖNDEREMEYİZ

Eğer bu sezonu ilk 15 içinde bitiremezsek 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne gruplara değil, play-off turuna 1 takım, Avrupa Ligi'ne 0 takım ve Konferans Ligi'ne 3 takım göndereceğiz.

Haberler.com - Spor Haberleri