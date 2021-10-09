Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti - Haberler
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Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

- Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Tuzlaspor karşısına; İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Assunçao, Emre Kılınç, Babel, Atalay Tekcan, Oğulcan Çağlayan 11'i ile başlarken, Tuzlaspor ise Mikulic, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Rotman, Aykut Çeviker, Diack, Sedat Şahintürk, Selçuk Alibaz ve Onat Kurt ile müsabakaya başladı. Maçın 6. dakikasında Galatasaray Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada sarı-kırmızılı takım Oğulcan ile farkı 2'ye çıkardı. 38'de ise Tuzlaspor'da Sedat Şahintürk skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarının hemen başında dakika 48'i gösterirken Tuzlaspor, Ahmet Yazar ile durumu 2-2 yaptı. 54. dakikada Ömer Bayram kaydettiği frikik golü ile takımını 3-2 öne geçirdi. Oyuna ikinci yarı dahil olan Diagne 64. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. 85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu alan Safa Kınalı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti
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Haber: Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti - Haberler
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