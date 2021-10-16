Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Saat 19:20'de başlayan ve 22.57'de sona eren ibra oylamasının sonucuna göre eski yönetim mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, "Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi:

306 ibrasızlık

310 ibra oyu

20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi:

384 ibrasızlık

247 ibra oyu

4 çekimser oy

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