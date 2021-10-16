Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi - Haberler Spor
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. İbra oylaması sonrası konuşan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, "Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray Kulübünün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Saat 19:20'de başlayan ve 22.57'de sona eren ibra oylamasının sonucuna göre eski yönetim mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, "Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi:

  • 306 ibrasızlık
  • 310 ibra oyu
  • 20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi:

  • 384 ibrasızlık
  • 247 ibra oyu
  • 4 çekimser oy

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Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

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Haber: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi - Haberler Spor
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