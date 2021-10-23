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Galatasaray'da 116. kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da 116. kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

Galatasaray'ın kuruluşunun 116. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, Feriköy'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Galatasaray'ın kuruluşunun 116. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, Feriköy'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Polat Kalafatoğlu ve Selim Sefada, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu hazır bulundu.

Ali Sami Yen, kabri başında dualarla anıldıktan sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine de ziyarette bulunuldu. Merhum Başkan Seba'nın kabri başında dualar edildi.

Feriköy mezarlığındaki anma töreninin ardından Başkan Burak Elmas, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları bize büyük bir miras bıraktılar. Biz de bu mirasın peşinde, bu değerlere aşık olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye ve onların bize çizmiş olduğu yolda enleri, ilkleri yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bize bıraktıkları eser sebebiyle hepsini rahmetle anıyorum. Onlara şükran duygusu besliyoruz. Hakikaten Türkiye'nin önde giden sporu ve toplumsal yaşamı bir araya getirerek ülkemizi hep önde götüren, hep ilkleri yapan bir camia yaptılar. Umarım bizler de onların bize bırakmış oldukları bu bayrağı yakışan şekilde taşımaya ve yine ileri taşımaya devam ederiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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