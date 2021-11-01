Galatasaray'da 3 imza
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Galatasaray Kulübü üç oyuncusu ile sözleşmeleri uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
(İHA)
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