Galatasaray'da 3 imza

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Galatasaray Kulübü üç oyuncusu ile sözleşmeleri uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

(İHA)

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