Galatasaray'da 3 imza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da 3 imza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray'da 3 imza

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Galatasaray Kulübü üç oyuncusu ile sözleşmeleri uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada; Christian Luyindama ile 2, Taylan Antalyalı ile 4 ve İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title