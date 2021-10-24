Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet KısalFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy, Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton, CrivelliMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima,...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy, Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton, Crivelli
Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Okaka
Gol: Dk. 32 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 10. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.