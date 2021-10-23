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Futbol: Süper Lig

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik ÖzkoçÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Phiri, Dabo, Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet, PohjanpaloKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Brecka, Donk, Hadergjonaj, Sadiku, Travnik, Mortadha,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Phiri, Dabo, Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Brecka, Donk, Hadergjonaj, Sadiku, Travnik, Mortadha, Tarkan Serbest, Umut Bozok, Jorgensen

Sarı kartlar: Dk.18 Dabo (Çaykur Rizespor) Dk.19 Jorgensen, Dk.32 Travnik (Kasımpaşa)

Gol: Dk.11 Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

11. dakikada ilk isabetli şutta ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Bolasie'nin sağdan ceza yayı üzerine ortasında Boldrin topu Phiri'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun geri pasında yaklaşık 30 metreden Cemali Sertel'in sert şutunda, top filelere gitti: 1-0

35. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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