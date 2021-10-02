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Futbol: Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik ÖzkoçGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Cherif NdiayeGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik Özkoç

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Cherif Ndiaye

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Suleymanov, Traore, Flavio, Serginho, Sankhare, Diabate

Sarı kartlar: Dk. 12 Obinna, Dk. 26 Arslanagic (Göztepe), Dk. 37 Serginho, Dk. 43 Diarra ve Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate'den önce topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

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