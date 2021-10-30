Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata YıldırımAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed RayanDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur...
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed Rayan
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare
Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.