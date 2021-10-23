Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Real Madrid, Juventus ve Barcelona, futbol dünyasını karıştıran Avrupa Süper Lig projesini yapılan bazı değişikliklerin ardından hayata geçirmek için yeniden harekete geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE RAKİP OLACAK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; projeye sıkı sıkıya bağlanan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, sadece 20 takımın katılacağı kapalı lig modelini değiştirerek tekrar harekete geçmeye hazır. Avrupa Süper Ligi'nin piramit modeliyle birçok farklı ligden takımı da dahil ederek Şampiyonlar Ligi'ne rakip olma amacı olduğu kaydedildi.

TÜRK KULÜPLERİ DE DAVET EDİLECEK

Türkiye'den takımlarla birlikte İskoçya, Ukrayna, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Rus kulüplerinin de dahil edileceği sistemde 140 kulüplük yeni bir yapının oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi. 15 takımlık bir üst ligin altında 2 farklı grupta 2. Lig ve 4 farklı grupta 3. Lig seviyelerinde ligler düzenleneceği ve böylece Avrupa'nın birçok noktasından kulüplerin de yeni projede yer almasına olanak sağlanma fikrinin ortaya çıktığı vurgulandı.

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