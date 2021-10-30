Futbol: Bölgesel Amatör Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Adıyaman İmamağaspor Kulübünü 1-0 yendi.
ADIYAMAN (AA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Adıyaman İmamağaspor Kulübünü 1-0 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Malatya İdmanyurdu'nun golünü 84. dakikada penaltıdan Osman Doğru kaydetti.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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