Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanan hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasındaki maçı Slovenya'dan Slavko Vincic yönetecek. Vincic, Bosna Hersek'te çok sayıda uyuşturucu ve silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı. Hakem Vincic, "İş yemeği için gitmiştim. Ben iş konuşmaya gittim, film gibiydi" demişti.
Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Hakem Vincic, çok sayıda uyuşturucu ve silahın ele geçirildiği bir partide yakalanmıştı.
26 ERKEK VE 9 KADIN
Polis baskınında 26 erkek ve 9 hayat kadını bir evin içerisinde yakalanmıştı. Bu partide yer alan Vincic ifadesinde, "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm. Ben orada iş konuşuyordum. Film gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.
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