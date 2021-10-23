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Fuat Çapa sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fuat Çapa sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, sağlık kontrolden geçti.

SAMSUN (İHA) - Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, sağlık kontrolden geçti.

Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fuat Çapa, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı. - SAMSUN

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