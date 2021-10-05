FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet

FT Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, futbol sorumlusu takım kaptanı 33 yaşındaki Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

FT Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, futbol sorumlusu takım kaptanı 33 yaşındaki Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da teknik direktörlüğe aynı zamanda aktif kariyerine devam eden kaptan Nuri Şahin'in getirildiği duyuruldu.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanın Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olduğunu duyurdu.

Başkan, Nuri Şahin ile 5 yıllık bir anlaşma sağladıklarını futbola devam edip etmeme kararının kendi takdirinde olduğunu bildirdi.

Başkan, anlaşmanın Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti

 Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi

Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi

 Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:39:58. #1.11#