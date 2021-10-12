Florya'da olay çıktı! Rakibinin boğazına yapışan Babel'i takım arkadaşları zor ayırdı - Haberler Spor
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Florya'da olay çıktı! Rakibinin boğazına yapışan Babel'i takım arkadaşları zor ayırdı

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Florya'da oynanan hazırlık maçında Galatasaray, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Babel ile Ferhat Yazgan arasında yaşanan kavga ise gündeme oturdu. Maçın sonlarına doğru bir pozisyondan sonra Yazgan'a çok sinirlenen Babel, 28 yaşındaki futbolcunun boğazına yapıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular hemen araya girerken Hollandalı futbolcu güçlükle sakinleştirildi.

Milli arada TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada gergin anlar yaşanırken Babel ve İstanbulsporlu Ferhat Yazgan arasında sinirler gerildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının son anlarında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Ferhat Yazgan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ryan Babel, 28 yaşındaki oyuncuya sert tepki gösterdi. Oldukça sinirlenen Babel rakibinin boğazına yapıştı. Ferhat'ın Babel'e karşılık vermesi sonrası tansiyon yükselirken araya giren iki takım oyuncuları tartışmanın büyümesini önledi.

Florya'da olay çıktı! Rakibinin boğazına yapışan Babel'i takım arkadaşları zor ayırdı
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