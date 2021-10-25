Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli? Hakem Fırat Aydınus'un kariyeri ve yönettiği maçlar! Fırat Aydınus hangi takımlı?

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus 25 Ekim 1973; İstanbul doğumlu, Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de hakem olarak görev yapmaktadır.

Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.

Fırat Aydınus'un hangi takımlı olduğuna dair resmi bir açıklama yoktur. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

FIRAT AYDINUS'UN KARİYERİ

1993 - 3. Lig

1993 - 2. Lig

2001 - 1. Lig

2003 - Süper Lig

FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Süper Lig

Maç: 352

Sarı Kart: 1539

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 56

Kırmızı kart: 67

Penaltı: 110

Türkiye Kupası

Maç: 18

Sarı Kart: 82

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 5

Kırmızı kart: 3

Penaltı: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi

Maç: 5

Sarı Kart: 16

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 2

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Maç: 4

Sarı Kart: 13

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 2

Avrupa Ligi

Maç: 7

Sarı Kart: 25

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 3

Avrupa Ligi Elemeleri

Maç: 5

Sarı Kart: 13

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 2

Penaltı: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

Maç: 1

Sarı Kart: 1

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 1

Süper Final - Şampiyonluk Grubu

Maç: 3

Sarı Kart: 14

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 0

TFF Süper Kupa

Maç: 2

Sarı Kart: 10

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 1

1.Lig

Maç: 30

Sarı Kart: 128

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0

Kırmızı kart: 1

Penaltı: 1

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