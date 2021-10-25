Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli? Hakem Fırat Aydınus'un kariyeri ve yönettiği maçlar! Fırat Aydınus hangi takımlı?
Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus kariyeri ile spor dünyasının merak konusu oldu. Peki, Fırat Aydınus kimdir? İşte kariyeri!
Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli? Hakem Fırat Aydınus'un kariyeri ve yönettiği maçlar! Fırat Aydınus hangi takımlı?
Fırat Aydınus 25 Ekim 1973; İstanbul doğumlu, Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de hakem olarak görev yapmaktadır.
Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.
FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.
Fırat Aydınus'un hangi takımlı olduğuna dair resmi bir açıklama yoktur. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.
1993 - 3. Lig
1993 - 2. Lig
2001 - 1. Lig
2003 - Süper Lig
- Süper Lig
Maç: 352
Sarı Kart: 1539
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 56
Kırmızı kart: 67
Penaltı: 110
- Türkiye Kupası
Maç: 18
Sarı Kart: 82
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 5
Kırmızı kart: 3
Penaltı: 1
- UEFA Şampiyonlar Ligi
Maç: 5
Sarı Kart: 16
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1
Kırmızı kart: 0
Penaltı: 2
- Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
Maç: 4
Sarı Kart: 13
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0
Kırmızı kart: 0
Penaltı: 2
- Avrupa Ligi
Maç: 7
Sarı Kart: 25
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0
Kırmızı kart: 0
Penaltı: 3
- Avrupa Ligi Elemeleri
Maç: 5
Sarı Kart: 13
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1
Kırmızı kart: 2
Penaltı: 1
- UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Maç: 1
Sarı Kart: 1
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0
Kırmızı kart: 1
Penaltı: 1
- Süper Final - Şampiyonluk Grubu
Maç: 3
Sarı Kart: 14
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1
Kırmızı kart: 1
Penaltı: 0
- TFF Süper Kupa
Maç: 2
Sarı Kart: 10
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0
Kırmızı kart: 1
Penaltı: 1
- 1.Lig
Maç: 30
Sarı Kart: 128
İkinci sarı karttan kırmızı kart: 0
Kırmızı kart: 1
Penaltı: 1
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