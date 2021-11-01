Fethiyespor durdurulamıyor

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-1 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 9 haftaya çıkaran lider Fethiyespor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Sezonun ilk maçını deplasmanda kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan lacivert-beyazlılar, bu periyotta 25 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, 10 maçta 31 kez rakip fileleri sarsarak maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Profesyonel liglerin en skorer takımı olan Fethiye ekibinde 10 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nurettin'in sarı kart cezası sona erdi. Ön libero Soner Birinci ise Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.