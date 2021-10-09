Fenerbahçe'yi bekleyen 328 milyon liralık tehlike! Ertelenen borç kapıya dayandı

Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Fotospor'un haberine göre; O tarihten bu yana ödemeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

"EKİM AYINA ÖTELENMİŞTİR"

Fenerbahçe'den borç hakkında şu açıklama yapışmıştı:

"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

YENİ BİR ERTELEME

Borcun ertelendiği tarih geldi çattı. Fenerbahçe'den bu borcun ödenip ödenmediğine dair bir açıklama yapılmazken, yeni bir erteleme istenip istenmeyeceği de merak konusu oldu.

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