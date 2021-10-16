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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Zirve yolunda Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu. Portekizli teknik direktör takıma yaptığı konuşmada kullandığı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadeleriyle takımı ateşlerken, "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" uyarısında bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3 puanla dönerek liderliğini perçinlenmek isterken, bordo-mavililer de evinde kazanarak rakibinin 2 puanla önüne geçmek istiyor. Zorlu maç öncesi Vitor Pereira futbolcularına uyarılarda bulundu.

"SAKİN OLMALIYIZ"

Sabah'ın haberine göre; milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi
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