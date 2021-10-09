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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular gruplar halinde pas istasyon çalışması yaptı. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, sakatlıkları sonrası İrfan Can Kahveci ve Tisserand çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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