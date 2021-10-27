Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket: 73-47

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar EuroLeague 4'üncü hafta mücadelesinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, baştan sona üstün oynadığı maçı 73-47 kazanarak B Grubu'ndaki 2'nci galibiyetini elde etti. İstanbul'a 3'te 3 yaparak gelen Sopron Basket ise ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Safiport'ta Kayla McBride 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alina Iagupova da 17 sayı üretti. Konuk ekipte ise Gabby Williams ve Jelena Brooks 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet