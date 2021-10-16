Fenerbahçe maçında Drogba'ya büyük ayıp! Yıllar sonra itiraf etti
Galatasaray'da forma giyen futbol efsanelerinden Didier Drogba, Fenerbahçe maçında ırkçılığa maruz kaldığını itiraf etti. Drogba, "Fenerbahçe maçında ırkçılığa maruz kaldım. Ama umursamadım. Fransa'da, İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım. Çünkü bunun cehalet olduğunun farkındayım" dedi.
Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Didier Drogba, France TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe maçında yaşadıklarını anlattı. Drogba, ırkçılığa maruz kaldığını itiraf etti.
Didier Drogba, "Fenerbahçe maçında umursamadım, ırkçılık yapıldı. Fransa'da belli takımlara karşı oynadığımmaçlarda umursamadım. İngiltere'de de olduğu Cahil insanların olduğu diğer ülkelerde umursamadım. İsterseniz buna ilgisizlik deyi" açıklamasında bulundu.
Drogba ırkçılığa karşı, "Bir izlenim bırakabileceğiniz bir yerde, yaptığınız işte en iyisi olmak ırkçılıkla en iyi savaştır. En güçlü olarak, daha iyi olarak. Bu benim insanları saygıya zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyor ama beni desteklemeli. Güçlü olduğum için beni alkışlamalı. Bu benim onunla savaşma ve ırkçı insanları biraz daha az aptal yerine koymam yöntemim" yönetimi uyguladığını söyledi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, bir pozisyon sonrası Drogba'nın üzerine yürümüştü. Drogba, Volkan'ı sakinleştirmeye çalışsa da tecrübeli file bekçisi tavırlarını sürdürmüştü. O maçta Volkan'a karşı sakin kalan Drogba, futbolseverlerden alkış toplamıştı.