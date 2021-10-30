Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor

Süper Lig'de peş peşe aldığı 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunu kaybeden Fenerbahçe, Konya deplasmanında da karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. İlk 10 dakikada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, taraftarlarına büyük bir yıkım yaşattı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK ÖFKELİ

Fenerbahçe'nin yediği goller sonrası isyan bayrağını açan taraftarlar hem yönetime hem de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük tepki gösterdi. Çok ağır sözlerle takımı eleştiren taraftarlar bu sezon şampiyon olacaklarına dair inançlarını kaybettiklerini belirtti.

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