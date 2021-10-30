Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Maçın henüz ilk 10 dakikasında 2 gol yiyerek geriye düşen sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Çok ağır sözlerle takımlarının ortaya koyduğu oyunu eleştiren taraftarlar, sosyal medyada hem Ali Koç'u hem de Vitor Pereira'yı istemediklerini belirtti.
Süper Lig'de peş peşe aldığı 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunu kaybeden Fenerbahçe, Konya deplasmanında da karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. İlk 10 dakikada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, taraftarlarına büyük bir yıkım yaşattı.
FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK ÖFKELİ
Fenerbahçe'nin yediği goller sonrası isyan bayrağını açan taraftarlar hem yönetime hem de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük tepki gösterdi. Çok ağır sözlerle takımı eleştiren taraftarlar bu sezon şampiyon olacaklarına dair inançlarını kaybettiklerini belirtti.
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