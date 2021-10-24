Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizlere formayı giydiriyor

D10'un gazeteci Arturo Maximo Rubin'e dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, San Lorenzo'dan ayrılan serbest statüdeki Angel Romero ve Oscar Romero kardeşleri kadrosuna katmaya yaklaştı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Futbolcularla prensipte anlaşmaya varıldığı, devre arasında imzaların atılacağı iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcular için bonservis ödenmeyecek.

HÜCUM JOKERLERİ

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Angel Romero, Milli Takım'da 37 maçta 9 gol attı. Sol kanat ve forvette de oynayan Angel, 202 maçta 34 gol ve 27 asist kaydetti. Oscar ise solak 10 numara. Kulüp formalarıyla 192 karılaşmada 29 gol ve 35 asist yaptı. Milli Takım formasıyla 53 maçta 4 gol attı. Oscar, kanatlarda da oynayabiliyor.

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