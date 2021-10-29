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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya'ya götürülmeyecek

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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya'ya götürülmeyecek

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin son antrenmanına ağrıları nedeniyle katılamayan yıldız futbolcu, Konya maçı kafilesine alınmadı.

Süper Lig'de aldığı peş peşe yenilgilerle liderlikten 4. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de kritik Konyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

AĞRILARI NEDENİYLE ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı kritik Konyaspor maçı kafilesine alınmadı. Yıldız futbolcu bu sezon çubuklu formayla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol, 1 asist başarısı gösterdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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