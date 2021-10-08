Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde

2017'deki Penarol - Palmeiras maçında rakibine yumruk atan Melo hakkında ifade vermeden ülkesine döndüğü için tutuklama kararı çıkartılmıştı. Yaşanan kavgada sorgulanamayan tek kişinin Melo olması nedeniyle dava kapatılamadı. Melo, ülkeye girdiği anda polis tarafından sorguya çekilecek.

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Palmeiras'ın yöneticileri, 27 Kasım'daki finalde kaptanın sahada olması için uğraş veriyor.

NE OLMUŞTU?

27 Nisan 2017'de Libertadores Kupası 5. Grup maçında oynanan Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdiği olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine gelince Brezilyalı oyuncu, rakibi olan bir futbolcuya yumruk atmış ve olaylar büyümeden güvenlik güçleri sahaya girmişti.

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