Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde

Haberler.com - Haberler | Spor
Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde

Uguruay'da Libertadores Kupası finalinde Flamengo ile Palmeiras arasındaki final öncesi Felipe Melo sıkıntısı yaşanıyor. Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olan eski Galatasaraylı, bu maç için ülkeye girmeye kalkarsa sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Palmeiraslı yöneticiler, krizi çözmek için çalışıyor.

2017'deki Penarol - Palmeiras maçında rakibine yumruk atan Melo hakkında ifade vermeden ülkesine döndüğü için tutuklama kararı çıkartılmıştı. Yaşanan kavgada sorgulanamayan tek kişinin Melo olması nedeniyle dava kapatılamadı. Melo, ülkeye girdiği anda polis tarafından sorguya çekilecek.

Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde

YÖNETİCİLER DEVREDE

Palmeiras'ın yöneticileri, 27 Kasım'daki finalde kaptanın sahada olması için uğraş veriyor.

Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde

NE OLMUŞTU?

27 Nisan 2017'de Libertadores Kupası 5. Grup maçında oynanan Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdiği olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine gelince Brezilyalı oyuncu, rakibi olan bir futbolcuya yumruk atmış ve olaylar büyümeden güvenlik güçleri sahaya girmişti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Marcao'dan taraftarı mest eden paylaşım! Ayrılacak iddialarının tümünü boşa çıkardı

Marcao'dan taraftarı mest eden paylaşım! Ayrılacak iddialarının tümünü boşa çıkardı

 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği iddia edilen Marcao, Ocak ayında veda ediyor

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği iddia edilen Marcao, Ocak ayında veda ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süreyya Sadi Bilgiç Necmettin Erbakan Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ali Koç Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanacak! Eski Galatasaraylı hayatının ikileminde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:17:15. #1.11#