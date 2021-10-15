Fatih Terim transfer raporunu yönetime sundu! 5 kişilik liste hem genç hem de yerli
Galatasaray'da yazın başlayan gençlik operasyonu ara transfer döneminde de devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim raporu doğrultusunda harekete geçerken yerli ve genç 5 futbolcu için temaslarda bulunacak. Ayrılması gündemde olan DeAndre Yedlin'in yerine 4 alternatif belirleyen sarı-kırmızılılar, Muslera'yı yedekleyecek bir kaleciyi de gündemine aldı.
Süper Lig'de zrivenin gerisinde kalan Galatasaray, ara transfer dönemi için kollları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen DeAndre Yedlin'in alternatifleri belli olurken, Muslera'yı yedekleyecek kaleci de hazır.
TERİM, İRFAN CAN İÇİN ISRARCI
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın sağ bek için nabız yokladığı 4 isim bulunuyor. Muslera'nın yedeği olarak ise Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat transfer listesinin zirvesinde. Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, yerli bir kaleci konusunda ısrarcı. Bu talebini yönetime tekrar ileten deneyimli hoca, 23 yaşındaki eldivenin devre arasında alınmasını istiyor.
Galatasaray'ın transfer listesindeki sağ bek adayları şöyle:
Antalyaspor: Bünyamin Balcı/ 21 yaş
Bursaspor: İsmail Çokçalış/ 21 yaş
Samsunspor: Ali Ülgen/ 21 yaş
Altay: Cebrail Karayel/ 27 yaş