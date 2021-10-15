Fatih Terim transfer raporunu yönetime sundu! 5 kişilik liste hem genç hem de yerli

Süper Lig'de zrivenin gerisinde kalan Galatasaray, ara transfer dönemi için kollları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen DeAndre Yedlin'in alternatifleri belli olurken, Muslera'yı yedekleyecek kaleci de hazır.

TERİM, İRFAN CAN İÇİN ISRARCI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın sağ bek için nabız yokladığı 4 isim bulunuyor. Muslera'nın yedeği olarak ise Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat transfer listesinin zirvesinde. Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, yerli bir kaleci konusunda ısrarcı. Bu talebini yönetime tekrar ileten deneyimli hoca, 23 yaşındaki eldivenin devre arasında alınmasını istiyor.

Galatasaray'ın transfer listesindeki sağ bek adayları şöyle:

Antalyaspor: Bünyamin Balcı/ 21 yaş

Bursaspor: İsmail Çokçalış/ 21 yaş

Samsunspor: Ali Ülgen/ 21 yaş

Altay: Cebrail Karayel/ 27 yaş

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