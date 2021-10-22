Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı

Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı tek golle geçerken gruptan çıkma yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri olduklarını vurguladı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"HERHALDE GECENİN GOLÜ"

"Acelemiz yoktu. Oyun içinde acelemiz yok sloganıyla çalıştık. Berabere de bitirsek, avantajlı olacaktık. Acele etmeden stratejimizi uyguladık. Daha önce de golü bulabilirdik ama güzel bir gol attık. Tam istediğimiz gibi, tek paslarla. Herhalde gecenin golü.

"OYUNCULARIM İYİ BİR TAKIM OLMADA ISRARLILAR"

Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarlılar. Tecrübelileri çıkarıyoruz, gençler giriyor, uzun zamandır oynuyorlarmış gibi gereğini yapıyorlar. Her geçen gün tecrübelenmeleri, Morutan ve Kerem'in girişte katkıları, Diagne'nin katkısı önemli.

"KOLAY DEĞİL AMA İYİ GİDİYORUZ"

Çok kritik bir yerde, rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 yapmamız, dönüşte Lokomotiv ile İstanbul'da oynayacağız. İki içeri, bir dışarı kaldı. Lazio ile Marsilya oynayacak, biz kazandıktan sonra her neticesi bize yansıyacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz, bundan çok mutluyum.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU BURASI"

Bazı oyuncularımız heyecanlı, telaşlı, uzun zamandır oynamıyorlar, yeni oynuyorlar... Tecrübesiyle, genciyle, iyi bir takım olma yolundayız. Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası.

"BİZ BU PLATFORMA ALIŞIĞIZ"

Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabilir miyiz? Biz bu platforma alışığız. Bildiğim kadarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım var, biri biziz."

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