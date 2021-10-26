Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin, herkesi hayrete düşürdü

Beşiktaş'ın sol kanat forveti Cyle Larin'e karşı etkisiz kalan DeAndre Yedlin, 78. dakikada kenara alındı. Amerikalı sağ bek, yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Oyundan alınmasına sinirlenen savunma oyuncusu, kenarda herkesi şaşırtan tepkiler verdi.

KULÜBEDEKİLER ŞAŞIRDI

Savunma anlamında etkisiz kalan Yedlin, kenarda sinirini su şişesinden çıkardı. Oyundan alınan futbolcu arkadaşlarının olduğu noktaya şişeyi fırlattı. Takım arkadaşları Yedlin'in tepkilerinden sonra dondu kaldı.

Karşılaşmayı yakından takip eden Terim, Yedlin'le diyalog kurmadı. Her zaman oyuncularının üstünde büyük hakimiyeti olan Terim'in bir tepki vermemesi dikkat çekti.

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