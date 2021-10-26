Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin, herkesi hayrete düşürdü - Haberler Spor
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Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin, herkesi hayrete düşürdü

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Beşiktaş maçında 78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan Yedlin, yedek kulübesine su şişesini fırlattı. Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim'in yanında bu hareketleri yapan Yedlin'in tepkileri sonrası dondu kaldı.

Beşiktaş'ın sol kanat forveti Cyle Larin'e karşı etkisiz kalan DeAndre Yedlin, 78. dakikada kenara alındı. Amerikalı sağ bek, yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Oyundan alınmasına sinirlenen savunma oyuncusu, kenarda herkesi şaşırtan tepkiler verdi.

Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin'in tepkileri sonrası arkadaşları dondu kaldı

KULÜBEDEKİLER ŞAŞIRDI

Savunma anlamında etkisiz kalan Yedlin, kenarda sinirini su şişesinden çıkardı. Oyundan alınan futbolcu arkadaşlarının olduğu noktaya şişeyi fırlattı. Takım arkadaşları Yedlin'in tepkilerinden sonra dondu kaldı.

Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin'in tepkileri sonrası arkadaşları dondu kaldı

Karşılaşmayı yakından takip eden Terim, Yedlin'le diyalog kurmadı. Her zaman oyuncularının üstünde büyük hakimiyeti olan Terim'in bir tepki vermemesi dikkat çekti.

Fatih Terim'in yanında bunu yapmak cesaret ister! Yedlin, herkesi hayrete düşürdü
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