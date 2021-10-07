Fatih Terim'in vakit kaybına tahammülü yok! Burak Yılmaz'ın veliahtı için talimatı verdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in görüşleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattıkları Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için harekete geçti.

BURAK GİBİ UZUN YILLAR MİLLİ TAKIM'A HİZMET EDECEK

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor. Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

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