Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! G.Saray'daki maaş krizini bitiriyor - Haberler Spor
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Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! G.Saray'daki maaş krizini bitiriyor

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Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, devre arasında takımın kanatlarına nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Belözoğlu'nun hedefinde Galatasaray'dan Feghouli, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş var. İkinci yarıda 1.9 milyon euro maaşı olan Feghouli'nin istediği ücreti karşılamaya en yakın takım Başakşehir. Feghouli bedelsiz olarak, 1.5 milyon euro seviyelerinde maaşla Başakşehir'in futbolcusu olmaya çok yakın.

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Feghouli'ye kanca attı. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin euroluk maaşı nedeniyle takımda istenmiyor. Futbolcu da ikinci yarıda kalan 1.9 milyon euroluk maaşını da bırakma niyetinde değil.

Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Feghouli krizini bitiriyor

OYNAYABİLECEK DURUMDA

Feghouli, maaş ve form nedeniyle Fatih Terim'in ilk planları arasında yer almıyor. Cezayirli futbolcu, kariyerini kulübede geçirmek istemiyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir bütçesine uygun bir şekilde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmanın hazırlığı içinde.

Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! Feghouli krizini bitiriyor

SONRAKİ HAMLE SİNAN

Emre Belözoğlu, bedelsiz olarak kazandıracağı Feghouli'yi 1.5 milyon euro civarında maaşla ikna edecek. Ardından Sinan Gümüş için bir hamle yapılacak. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım" dese de Belözoğlu bu transferi de uygun şartlarda bitirmek için ilişkilerini kullanacak.

Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! G.Saray'daki maaş krizini bitiriyor
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Haber: Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! G.Saray'daki maaş krizini bitiriyor - Haberler Spor
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