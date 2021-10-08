Fatih Terim'in imdadına Emre Belözoğlu yetişti! G.Saray'daki maaş krizini bitiriyor

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Feghouli'ye kanca attı. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin euroluk maaşı nedeniyle takımda istenmiyor. Futbolcu da ikinci yarıda kalan 1.9 milyon euroluk maaşını da bırakma niyetinde değil.

OYNAYABİLECEK DURUMDA

Feghouli, maaş ve form nedeniyle Fatih Terim'in ilk planları arasında yer almıyor. Cezayirli futbolcu, kariyerini kulübede geçirmek istemiyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir bütçesine uygun bir şekilde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmanın hazırlığı içinde.

SONRAKİ HAMLE SİNAN

Emre Belözoğlu, bedelsiz olarak kazandıracağı Feghouli'yi 1.5 milyon euro civarında maaşla ikna edecek. Ardından Sinan Gümüş için bir hamle yapılacak. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım" dese de Belözoğlu bu transferi de uygun şartlarda bitirmek için ilişkilerini kullanacak.

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