Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek - Haberler Spor
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Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek

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Fatih Terim'den taraftara Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında oynayabilecek

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulunurken Sacha Boey'in son durumu hakkında bilgi verdi. Terim açıklamasında, "Boey'in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sahasında Konyaspor'u tek golle geçerek zirveyle puan farkını eritti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlığı bulunan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Yaptığımız küçük bir değişiklik, ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı.

İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı. Oyun ilk yarıda kopmalıydı. İkinci yarıda bu tip bir oyuna maruz kalmazdık bu olsaydı. Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz.

Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte. Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynayıp oynamayacağına bakacağız. Marsilya'daki gibi bir daha bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünceleri var. Oynayabilecek durumu olursa oynatmak istiyoruz. Taylan'ı sarı karta ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için handikap oldu, iyi oynuyordu çünkü. Boey'in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum. "

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