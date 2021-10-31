Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya sürüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın istediği kadroyu bu akşam sahaya sürüyor. Gaziantep'e karşı Barış Alper ve Kerem kanatlarda, Cicaldau ve Morutan ortada oynayacak. Orta saha ve hücum kurgusunda başka sürprizler de var.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Sarı-Kırmızılılar'ın iştahı iyice kabardı. Fatih Terim, taraftarın istediği 'gençlik aşısı'nı bugün uygulayacak.
Terim bu maçta kanatlarda gençleri Kerem ve Barış Alper'i oynatacak. Yedlin'in aksaması nedeniyle Barış Alper sağ kanatta olacak.
Tek ön libero Berkan, ona yakın orta saha Cicaldau olacak. Morutan ise serbest rolde. Morutan'ın yaratıcılığı daha fazla ortaya çıkacak.
Terim forvette ise sürpriz yapacak. En uçta Halil Dervişoğlu oynayacak. Cicaldau, Kerem, Morutan, Barış ve Halil, ön alan baskısında olacak.
İşte Aslan'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil