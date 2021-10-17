Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı

Trabzonspor'a kaybederek liderlikten olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük öfke vardı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç yaptığı açıklamada taraftara ayaklanma çağrısında bulundu.

"ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Camiaya seslenen başkan Ali Koç, "Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa bu düzeni omuz omuza verip bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş. Sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya. TFF'ye gitmekse TFF'ye gitmek. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı, camiama sesleniyorum. Bunu Fenerbahçe'nin haklarını korumak için söylüyorum. Sabiha Gökçen'e gitmek için hazırlık yapıldığını duyuyorum. Yapın. Bunu muhakkak yapın. Bu takıma sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.

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