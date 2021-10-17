Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı

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Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a ve MHK'ye tepki gösteren Koç, "Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa bu düzeni omuz omuza verip bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş. Sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya. TFF'ye gitmekse TFF'ye gitmek. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı" dedi.

Trabzonspor'a kaybederek liderlikten olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük öfke vardı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç yaptığı açıklamada taraftara ayaklanma çağrısında bulundu.

"ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Camiaya seslenen başkan Ali Koç, "Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa bu düzeni omuz omuza verip bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş. Sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya. TFF'ye gitmekse TFF'ye gitmek. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı, camiama sesleniyorum. Bunu Fenerbahçe'nin haklarını korumak için söylüyorum. Sabiha Gökçen'e gitmek için hazırlık yapıldığını duyuyorum. Yapın. Bunu muhakkak yapın. Bu takıma sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.

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