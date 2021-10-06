Ev fiyatına satılıyor! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı - Haberler Spor
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Ev fiyatına satılıyor! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçmiş yıllarda Süper Lig'in devlerinde oynamış futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı büyük ilgi görüyor. Fiyat skalası oldukça geniş olan formalar içinde en pahalısı 1 milyon 200 bin lirayla Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giymiş yıldızların imzalı formalarının internet üzerinden satışına büyük bir rağbet var. 1 liradan 1 milyon 200 bin liraya kadar uzanan fiyatlarda satışa sunulan formalar koleksiyonerlerin hayallerini süslüyor.

NTV'de yer alan habere göre; İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.

Ev fiyatına satılıyorlar! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı

İlanlarda Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un giydiği ve o dönem takımdaki diğer futbolcuların da imzaladığı forma, fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor. İlanın açıklamasında kullanıcı, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan formaya, 1 milyon lira fiyat biçti.

Ev fiyatına satılıyorlar! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı

İlanlarda en pahalı üçüncü forma ise 600 bin liradan satışa sunuldu. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda giydiği ve o dönem futbolcuların imzaladığı forma için kullanıcının ekleme yaptığı açıklama dikkati çekti. İlanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bütün futbolcuların imzası. Tam olarak 27 imza. Fenerbahçe Yönetimi tarafından hediye edilmiştir. Özel üretim ve toplamda sadece 3 adettir. Bundan başka örneği yoktur. Koleksiyonluk bir formadır. Hiç giyilmemiş ilk günkü gibi dolaptadır. Başka bulamazsınız. Pazarlık sünnettir. Lütfen abartılı olmayalım sadece meraklısına. İstediğim fiyatı alamazsam satmam saklamaya devam ederim."

Ev fiyatına satılıyor! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı
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Haber: Ev fiyatına satılıyor! Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin liralık değeriyle şaşkınlık yarattı - Haberler Spor
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