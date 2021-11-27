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Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı spor faaliyetlerini tırmanış etkinliği ile başlattı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı spor faaliyetlerini tırmanış etkinliği ile başlattı.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı spor faaliyetlerini tırmanış etkinliği ile başlattı. Spor Bilimleri Fakültesi tırmanış platformunda yaklaşık 50 öğrenci ile gerçekleştirilen etkinlikte bölümün öğretim görevlisi Murat Şen rehberlik etti. Isınma egzersizlerinin ardından öğrencilere dağcılık faaliyetlerinde de uygulayabilecekleri tekniklerin yanı sıra malzemelerin hangi durumlarda ve ne şekilde kullanılabileceğine yönelik bilgiler aktarıldı.

Konuyla ilgili Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tırmanış etkinliklerimiz her Çarşamba saat 15.30'da tüm öğrencilerimize açık olarak gerçekleştirilmeye devam edilecek. Vizelerin ardından spor faaliyetlerimize rugby, basketbol ve voleybolu da ekleyerek branş sayımızı artıracağız" denildi. - SAKARYA

Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı

Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı

Spor etkinlikleri tırmanış ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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