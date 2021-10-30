Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçelilere "Haramzadeler" dedi - Haberler Spor
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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçelilere "Haramzadeler" dedi

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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, F.Bahçe'nin kaybettiği Trabzon maçından sonra havalimanında buluşmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Haramzadeler harama alışmış. Delikanlıca maç yöneten hakemi sevmezler. Havalimanında ülkeyi provoke etmeye çalıştılar" dedi.

Trabzonspor'un 50. Divan Genel Kurulu'nda konuşan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçelilere 'Haramzadeler' dedi

"AMİGO GİBİ"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonnra Ali Koç'un havalimanında yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu "Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta" ifadelerini kullandı.

"HAKEME SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Hacıosmanoğlu hakem Ali Şansalan'ın maçta iyi bir yönetim sergilediğini belirterek, "Gördüğünü çalan hakem vardı. Haramzadeler haram yemeye alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemler onların hoşuna gitmez. Ali Şansalan maçta gösterdiği hakemlik iradesinden dolayı hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben oradaki hakemlik düzenini ve çetesini iyi biliyorum. Bu arkadaşımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye konuştu.

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