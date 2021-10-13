Erol Bulut, sustu sustu en sonunda bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Şenol Güneş'e gönderme - Haberler Spor
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Erol Bulut, sustu sustu en sonunda bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Şenol Güneş'e gönderme

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezon başında Gaziantep'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, çok ses getirecek açıklamalar yaptı. Bulut, "Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar. Serdar Dursun'un geçen sezon Milli Takım'a çağrılması gerekiyordu. Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Avrupa'dan teklifler vardı ama Fenerbahçe taraftarı olduğum için gitmemiştim" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Erol Bulut, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Bulut'un Fenerbahçe hakkında kullandığı ifadelere taraftarların ve yönetimin vereceği tepki merak ediliyor.

"AVRUPA'DA PAYIMIZ VAR"

Erol Bulut Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısız grafiği hakkında, "Bizden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Caulker kaliteli bir oyuncu, Fenerbahçe'ye çok istemiştik. Avrupa'dan teklifler vardı ama Fenerbahçeli olduğum için gitmedim. Yerli hocalar yerin dibine batırılıyor, evet. Kendilerini geliştirmeliler ama bu kadar kötü konumda gösterilmemeliler. Prandelli, Mancini, Say Allah say. Türk hocalara bu kadar sallamasınlar" dedi.

"YABANCI SINIRI VARKEN GİTTİLER"

Bulut, A Milli Takım ve yabancı sınırıyla ilgili de şu çarpıcı sözleri kullandı: Yabancı sınırının olmadığı dönemde bu kadar oyuncuyu gönderdik. Konunun yabancı sınırıyla ilgisi yok. Bence Stefan Kuntz doğru tercih. Gençlere önem veren bir hoca. Serdar Dursun'un daha önceden davet edilmesi gerekiyordu. Adem Büyük, Muhammet Demir de değerlendirilmeliydi. Burak Yılmaz'ın yaşı 36 oldu.

Erol Bulut, sustu sustu en sonunda bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Şenol Güneş'e gönderme
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