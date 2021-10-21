Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş - Haberler Spor
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Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş

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Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Tatlı'nın istifa etme kararını nasıl aldığını açıklarken, "Dünkü toplantıya Serdar Tatlı çağrılmadı. Serdar Tatlı'ya 'Biz seni çağırmadık, bir şeyleri tartışacağız' gibi bir şey demişler. Gece 00.00'a kadar Serdar Tatlı telefon beklemiş. TFF'den haber gelmeyince, sabah 09.00'da Riva'ya giderek hakemleri atıyor. Sonra da istifasını veriyor" dedi.

MHK Başkanlığı'ndan istifa eden Serdar Tatlı'nın görevi bırakmasının iç yüzünü ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu anlattı. MHK'nın başına yabancı bir başkan geleceğini söyleyen Toroğlu, "Hakem camiasında 140 tane akraba var, temizleyebiliyor musunuz? Aldıkları paraları ülkede alan genel müdürler bile yok. Bu parayı kim bırakır? Yabancı başkan gelecek, MHK'yı ona bağlayacaklar. Uilenberg'i yollayacaklar" dedi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Dünkü toplantıya Serdar Tatlı çağrılmadı. Serdar Tatlı'ya "Biz seni çağırmadık, bir şeyleri tartışacağız' gibi bir şey demişler. Gece 00.00'a kadar Serdar Tatlı telefon beklemiş. Tff'den haber gelmeyince, sabah 09.00'da Riva'ya giderek hakemleri atıyor. Sonra da istifasını veriyor.

Kulüpler toplantıda yeni gelecek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti. Yabancı MHK Başkanı gelse ne olacak? Kulüp başkanları onları da şamar oğlanına çevirecek.

Hakem camiasında 140 tane akraba var, temizleyebiliyor musunuz? Aldıkları paraları ülkede alan genel müdürler bile yok. Bu parayı kim bırakır? Yabancı başkan gelecek, MHK'yi ona bağlayacaklar. Uilenberg'i yollayacaklar."

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Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

 Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu istifasını TFF Yönetimi'ne sundu.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu istifasını TFF Yönetimi'ne sundu.
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